محادثات مرتقبة بين الرئيس تبون و نظيره الروسي اليوم

15 يونيو، 2023
محادثات مرتقبة بين الرئيس تبون و نظيره الروسي اليوم

يجري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس، محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي تدخل في إطار زيارة الدولة التي يجريها رئيس الجمهورية إلى دولة روسيا الفيديرالية، حسب ما أفاده بيان للكرملين .

وسيجري الرئيسان حسب ذات المصدر، مناقشات معمقة حول تطوير التعاون الاستراتيجي بين الجزائر وروسيا في مختلف المجالات

و ستتناول المحادثات كذلك، القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات، يضيف البيان.

شرف الدين عبد النور

15 يونيو، 2023

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