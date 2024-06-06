محادثات ثنائية تجمع وزير العمل بنظيره التركي بجنيف
أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، صبيحة اليوم الخميس، محادثات ثنائية مع نظيره وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، و ذلك بحضور السفير الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، رشيد بلادهان، ووفدي البلدين.
و جاء ذلك، حسب بيان وزارة العمل، على هامش مشاركته في أشغال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة بجنيف – سويسرا، ابتداءً من 3 إلى 14 جوان الجاري.
و تمحورت المحادثات، حسب ذات المصدر، حول التعاون الجزائري التركي، في مجال العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، والمشاريع المستقبلية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
شرف الدين عبد النور