محادثات ثنائية تجمع عطاف مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغتربين بغينيا الاستوائية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بالعاصمة الغانية أكرا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغتربين بغينيا الاستوائية، سيميون أويونو إيسونو أنغي.

وسمح اللقاء حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، بالتشاور والتنسيق بين الطرفين بخصوص سبل حشد المزيد من الدعم الدولي للموقف الافريقي المشترك من مسألة اصلاح مجلس الأمن الأممي، في سياق تحضير المشاركة في النقاش رفيع المستوى المزمع عقده على مستوى مجلس الأمن الشهر المقبل وتجسيد مخرجات أشغال لجنة العشرة بالاتحاد الافريقي التي احتضنت غينيا الاستوائية قمتها في نوفمبر 2023، واستضافت الجزائر اجتماعها الوزاري شهر جوان الماضي.

شرف الدين عبد النور