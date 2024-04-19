محادثات ثنائية تجمع عطاف بنظيريه الإيراني و السيراليوني بنيويورك

تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، على هامش مشاركته في جلسة نقاش رفيعة المستوى للجمعية العامة حول تنفيذ أهداف العشرية الأممية للطاقة المستدامة، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان.

و جاء ذلك، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، في إطار لقاء ثنائي، تمحور حول متابعة تنفيذ نتائج المحادثات التي تمت مؤخراً بالجزائر، بين الرئيس عبد المجيد تبون و نظيره إبراهيم رئيسي، إلى جانب تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمساعي المبذولة على مختلف المستويات نصرة للقضية الفلسطينية.

كما أجرى أحمد عطاف، كذلك، لقاءً ثنائياً مع نظيره السيراليوني، موسى تيموثي كابا، حيث استعرض الطرفان الجهود المبذولة من الجانبين بُغية الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أسمى المراتب والمستويات المنشودة، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين البلدين في إطار عضويتهما المتواصلة بمجلس الأمن.

شرف الدين عبد النور