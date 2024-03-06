محادثات ثنائية تجمع الوزير عطاف بنظرائه من موريتانيا و الكويت

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بالقاهرة، في إطار مشاركته في أشغال الدورة (161) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الاسلامية الموريتانية، محمد سالم ولد مرزوك، الذي يتولى رئاسة هذه الدورة.

و بحث الطرفان، بهذه المناسبة، أهم الملفات والمسائل المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، لاسيما فيما يتعلق بسبب تعزيز الجهود العربية المشتركة الرامية إلى وضع حد للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

كما عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لقاءً ثنائيا مع وزير الخارجية بدولة الكويت، عبد الله اليحيا.

و شكّل اللقاء فرصة للوزير عطاف، من أجل تجديد تهانيه لنظيره الكويتي، على إثر تعيينه مؤخرا على رأس دبلوماسية بلاده، والتباحث معه حول سبل توطيد علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تربط بين البلدين.

كما ناقش الطرفان، المسائل المدرجة على جدول أعمال الدورة وبالخصوص مستجدات الأوضاع بقطاع غزة في ظل حرب الابادة المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني.

شرف الدين عبد النور

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