محادثات ثنائية بين رئيس البرلمان الافريقي ووفد برلمان أمريكا اللاتينية وآسيا

29 يناير، 2023

أجرى اليوم الأحد رئيس البرلمان الافريقي فورتيون شارومبير بالمركز الدولي للمؤتمرات، محادثات ثنائية مع وفود برلمانات امريكا اللاتينية وآسيا.

وكان رئيس البرلمان الافريقي قد استقبل أمس من قبل رئيس مجلس الامة صالح قوجيل بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وحيد آل سيد الشيخ. وعضوة البرلمان الافريقي، بهجة الأملي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي والجالية الوطنية بالخارج، بمجلس الامة، عمر دادي عدون.

وللتذكير، فان الجزائر ستحتضن اليوم الأحد وغدا الإثنين، الندوة الـ17 لاتحاد مجالس البلدان الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.

ليديا كبيش

29 يناير، 2023

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