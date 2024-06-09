محادثات ثنائية بين أحمد عطاف و نظيره السيراليوني

أجرى وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، محادثات ثنائية، مع وزير الخارجية السيراليوني، تيموثي موسى كبة، الذي يزور الجزائر، في إطار المشاركة في الدورة الـ11 للاجتماع الوزاري للجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، المقررة الإثنين.

و سمحت المحادثات بين عطاف ونظيره السيراليوني الذي ترأس بلاده لجنة العشرة، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية، ببحث مختلف الجوانب المرتبطة بتنظيم هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار الجهود المتواصلة للارتقاء بالموقف الإفريقي المشترك بشأن إصلاح مجلس الأمن، بغية دفع المجموعة الدولية إلى تصحيح الظلم التاريخي المسلط على القارة الإفريقية.

شرف الدين عبد النور