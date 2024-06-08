محادثات بين حشيشي و الرئيس المدير العام للشركة الوطنية الصينية للبترول حول فرص التعاون و الاستثمار

محادثات بين حشيشي و الرئيس المدير العام للشركة الوطنية الصينية للبترول حول فرص التعاون و الاستثمار

إلتقى الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، والوفد المرافق له، أمس الجمعة، خلال زيارته إلى الصين، بنظيره هو كيجون (Hou Qijun)، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC).

و تناولت اللقاءات الثنائية، مواضيع رئيسية، شملت المحروقات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول الرقمي، والتقنيات المتقدمة في استكشاف وإنتاج المحروقات.

و تعد الشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC)، أكبر منتج ومورد للنفط والغاز في الصين، فضلاً عن كونها واحدة من أكبر مزودي خدمات حقول النفط في العالم، بحيث تغطي عملياتها كافة مراحل سلسلة قيمة صناعة النفط والغاز، ولها سمعة عالمية في مجال الإنشاءات الهندسية.

كما جاء هذا اللقاء، في إطار مساعي سوناطراك لاستكشاف فرص جديدة، للتعاون والاستثمار مع الشركات الصينية الشريكة.

و شملت المناقشات، سبل تعزيز العلاقات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع الشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC)، التي تُعتبر فاعلاً رئيسياً في قطاع البترول العالمي، ومعروفة بخبرتها التكنولوجية.

كما كانت الطاقات الجديدة والمتجددة، نقطة تركيز هامة في هذه النقاشات، تماشياً مع جهود سوناطراك لتحديث وتحسين عملياتها، من خلال التحول الرقمي واعتماد التقنيات المتقدمة.

شرف الدين عبد النور