مجمع ماليزي يخطط لاستثمار 6 مليار دولار في الجزائر

شرع مجمع “ليون” الماليزي في إجراءات إقامة استثمارات ضخمة بالجزائر تصل إلى 6 مليار دولار على مراحل، ستسمح بتوفير ما يفوق 10 ٱلاف منصب عمل مباشر حسب بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وحسب المصدر، فإن رئيس الوكالة عمر ركاش استقبل وفدا عن العملاق الماليزي ” مجمع ليون” يقوده الرئيس المدير العام تان سري داتوك سيري أوتاما ويليام شانغ.

وقدم المسؤولون عن الوكالة عرضا حول تطور مناخ الإستثمار وكذا الاتفاق على بداية القيام بالإجراءات الخاصة بتجسيد المشروع على أرض الواقع الذي سيكون فعليا مباشرة بعد المصادقة على العقار الإقتصادي في الأسابيع القليلة القادمة.

وأكد ركاش أن حافظة المجمع الماليزي تضم مشاريع لاستغلال الموارد المنجمية، على غرار الألمنيوم وخامات الحديد للاستغلال الصناعي، سيتم تجسيدها على مرحلتين رئيسيتين.

وتتمثل المرحلة الأولى في نقل وحدة لإنتاج حديد الزهر (fonte de briquetage à chaud) بطاقة 7.1 مليون طن/سنة من ماليزيا إلى الجزائر، مع إنجاز وحدة جديدة لإنتاج الأعمدة الحديدية (paillettes) بطاقة 4 ملايين طن/سنة، وذلك باستثمار قيمته إجمالا 7.3 مليار دولار.

في حين تشمل المرحلة الثانية، تجسيد مشروع إنتاج سبائك الألمنيوم وكذا إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بقدرة كبيرة وذلك لضمان لإنتاج الذاتي للطاقة.

اما بخصوص المناطق التي ستجسد فيها هذه المشاريع، أوضح المدير العام أنها لم تحدد بعد رغم اهتمام المجمع ببعض المناطق، وذلك في انتظار صدور القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

ليديا كبيش

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