مجمع “صيدال” يقدم مساعدات طبية للمتضررين من الحرائق

قدم مجمع صيدال، مساعدات طبية للهلال الأحمر الجزائري موجهة للمتضررين من الحرائق الأخيرة التي مست عددا من الولايات الشرقية للبلاد.

وكشف مدير وحدة إنتاج مجمع صيدال العمومي بالحراش، أمير تمامي، للإذاعة الوطنية، أن هذه المساعدات تتمثل في أدوية ومستلزمات طبية بقيمة إجمالية تقدر بـ2 مليون دينار

وأكد تمامي، على أن هذه المساعدات التي تقدمها مؤسسته تحت إشراف وزارة الصناعة الصيدلانية موجهة لضحايا حرائق سوق أهراس والطارف.

وكشف ذات المتحدث، أن هذه المساعدات تتمثل في أكثر من 17 ألف وحدة دوائية خاصة تلك المتعلقة بالاحتياجات الضرورية التكفل بضحايا الحرائق بقيمة تقدر بـ2 مليون دينار.

كما أبرز مدير وحدة صيدال، ان الهلال الأحمر الجزائري سيتكفل بتوزيع هذه العملية التضامنية هي الأولى من نوعها ولها طابع استعجالي لافتا إلى أن عمليات أخرى ستليها في المستقبل القريب.

من جهتها ثمنت ممثلة وزارة الصناعة الصيدلانية، إيمان بلعباسي، هذه العملية التضامنية كاشفة أن الوزارة قامت بعدة إجراءات استعجالية استجابة للوضعية التي تعرفها بعض ولايات الشرق الجزائري التي شهدت حرائق الغابات.

كما كشفت بلعباسي أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع المؤسسات الصيدلانية العمومية والخاصة لتوفير الأدوية والمستلزمات الصيدلانية للمتضررين.

رمزي أحمد توميات

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