كشفت المديرة العامة لمجمع صيدال، فاطوم أقاسم، المجمع يطمح للرفع من إنتاجه خلال سنة 2022 بـ 47 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وقدّمت فاطوم خلال الاجتماع التنسيقي مع وزارة الصناعة الصيدلانية، عرضا حول المحاور والتوجهات الإستراتيجية لسنة 2022، لاسيما الجوانب المتعلّقة بالإنتاج والبحث والتطوير والتصدير، فضلا عن المشاريع المشتركة الإستراتيجية للمجمع، بالأخص تلك المتعلّقة الأنسولين والأدوية المضادة للسرطان.

وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، فمن المنتظر أن يقوم المجمع بتصنيع 151 مليون وحدة بقيمة 15.299 مليار دينار ما يعادل نسبة 47 بالمائة في الكمية و88 بالمائة في القيمة مقارنة بالسنة الفارطة.

وأكدت فاطوم أن المجمع يطمح المجمّع إلى تسويق 21 منتجًا جديدًا تم تطويرها داخليًا من طرف مركز البحث والتطوير (CRD)، كما يخطط المجمع لبرنامج تصدير بأكثر من 1.5 مليون يورو موجه إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط.

ومن جهته، ذكر وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، بتعليمات الرئيس تبون التي تهدف إلى إعادة إطلاق وترقية مؤسسة صيدال لتمكينها من لعب دور ريادي في السوق الوطنية والإفريقية.

ليديا كبيش

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