مجمع سوناطراك يطلق مسابقة مفتوحة لتصميم شعار احترافي

21 نوفمبر، 2022
ينظم مجمع سوناطراك في إطار الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس سوناطراك، التي تصادف تاريخ 31 ديسمبر 2023،مسابقة مفتوحة لكل المواطنين، لتصميم شعار رسمي مخصص للاحتفال بهذه المناسبة.
و أضاف البيان، بأن المسابقة تهدف إلى إحياء الذكرى، من خلال هوية مرئية خاصة بالحدث، تحمل إبداعا فنيا متميزا يرقى إلى مستوى تطلعات سوناطراك، ويمكن اعتماده كشعار رسمي لهذه الاحتفالات.
كما أوضح البيان، بأن هذه المسابقة خصصت لها ثلاث جوائز مالية، محددة كالتالي:  الجائزة الأولى 1.000.000 دج، الجائزة الثانية 500.000 دج و الجائزة الثالثة 300.000 دج.
وختم البيان، بأن شروط المسابقة منشورة بالموقع الرسمي لسوناطراك على الرابط التالي : https://www.sonatrach.com، حيث حدد آخر أجل لإرسال النماذج عبر الرابط الخاص بالمسابقة يوم 05 ديسمبر 2022.
حورية سعداوي
21 نوفمبر، 2022

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