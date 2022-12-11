مجمع سوناطراك:استكمال عمليات بدء الإنتاج بالحقل الغازي لتينرهرت بإليزي

أعلنت سوناطراك في بيان لها عبر صفحتها على موقع الفايسبوك، عن استكمال عمليات بدء الإنتاج بالحقل الغازي لتينرهرت، نحو الوحدات المتواجدة بأوهانت ولاية إليزي، نهاية نوفمبر 2022، والتي بدأ الإنتاج بها تدريجيا في شهر جويلية 2022.

وأوضح البيان، بأن هذا المشروع يتضمن إنشاء شبكة تجميع لربط 36 بئرا غازيا في حقل تينرهرت، بمنشآت الفصل والضغط المتواجدة في حقل أوهانت المجاور.

وذكر البيان، بأنه قد تم إسناد هذا البرنامج التطويري في شهر جانفي 2019، للمؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء التابعة لسوناطراك فيما يتعلق بشبكة التجميع والربط، في حين تم تكليف شركة بتروفاك بإنجاز القسم الخاص بمنشآت الفصل والضغط.