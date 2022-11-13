مجمع اتصالات الجزائر يشارك في الطبعة الأولى للمعرض و المؤتمر العربي الدولي

يشارك مجمع اتصالات الجزائر والمؤسسات الاقتصادية التابعة له، في الطبعة الأولى للمعرض والمؤتمر العربي الدولي، للصناعات الصغيرة والمتوسطة SMEX Algeria، حول “فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة” وذلك من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري المتحضن بقصر المعارض بالعاصمة.حسب ما أفاد به بيان لاتصالات الجزائر.

و أشار البيان إلى أن التظاهرة تنظم تحت رعاية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وذلك بمشاركة معتبرة لأهم الشركات الوطنية والأجنبية.

و أضاف ذات البيان ، بأن “مجمع اتصالات الجزائر” والشركات التابعة له، ستسعد بتقديم مختلف العروض والخدمات، عبر الجناح المخصص للعرض، من خلال المشاركة في هذا الحدث.

و ختم البيان، بتأكيد المجمع والمؤسسات الاقتصادية التابعة له، على دورها كمؤسسات مواطنة ملتزمة بتنفيذ وتعميم تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتطوير الاقتصاد الوطني.

حورية سعداوي

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