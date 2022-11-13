مجمع اتصالات الجزائر يشارك في الطبعة الأولى للمعرض و المؤتمر العربي الدولي

13 نوفمبر، 2022

يشارك مجمع اتصالات الجزائر والمؤسسات الاقتصادية التابعة له، في الطبعة الأولى للمعرض والمؤتمر العربي الدولي، للصناعات الصغيرة والمتوسطة SMEX Algeria، حول “فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة” وذلك من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري المتحضن بقصر المعارض بالعاصمة.حسب ما أفاد به بيان لاتصالات الجزائر.

و أشار البيان إلى أن التظاهرة تنظم تحت رعاية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن،  وذلك بمشاركة معتبرة لأهم الشركات الوطنية والأجنبية.

و أضاف ذات البيان ، بأن “مجمع اتصالات الجزائر” والشركات التابعة له، ستسعد بتقديم مختلف العروض والخدمات، عبر الجناح المخصص للعرض، من خلال المشاركة في هذا الحدث.

و ختم البيان، بتأكيد المجمع والمؤسسات الاقتصادية التابعة له، على دورها كمؤسسات مواطنة ملتزمة بتنفيذ وتعميم تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتطوير الاقتصاد الوطني.

حورية سعداوي

13 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

20 أكتوبر، 2022

مجازر 17 أكتوبر 1961 … شاهد قوي على ارتباط بنات وأبناء الجالية الجزائرية بالوطن

17 أكتوبر، 2022

تسجيل 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

18 يوليو، 2021

مجاهد: تطبيع المغرب مع الكيان الصهـ ـيوني يشكل تهديدا للجزائر

13 ديسمبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: