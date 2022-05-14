صادق بحر الأسبوع الماضي مجلس مقاطعة جزيرة فويرتيبينتورا بالإجماع على مقترح توصية للدفاع عن الشعب الصحراوي إحتجاجا على موقف رئيس الحكومة الإسبانية “بيدرو سانشيز ” المنحاز لأطروحة الإحتلال المغربي.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، غان لمقترح تم المصادقة عليه بالإجماع من قبل جميع الأحزاب المشكلة لمجلس المقاطعة .

وقد جاء في مقترح التوصية المصوت عليها مجموعة من النقاط المهمة من بينها توصية للإعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، وأن المجلس يعبر عن تمام الدعم للشعب الصحراوي وحقه الغير قابل للتصرف في تقرير المصير طبقا لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية .

وعبر المجلس عن رفضه التام لقرار رئيس الحكومة الإسبانية الأحادي الجانب الذي أتخذ بدون علم القوى السياسية الممثلة في البرلمان أو الأحزاب المشاركة في الحكومة.

كما أدان المجلس كل الأعمال الإبتزازية التي يقوم بها النظام المغربي ضد اسبانيا لكي تخضع الحكومة لإرادته، مطالبا الحكومة الكنارية إلى تبني موقف رسمي من قضية الصحراء الغربية .

و طالب البرلمان الكناري بتبني القرار الذي أُصدر سابقا والذي يطالب الأمم المتحدة بإيحاد حل عادل عن طريق إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، و على الحكومة المركزية أن تساهم في تنفيد مشروع تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية كونها المسؤولة التاريخية عن الإقليم والمستعمِرة السابقة.

ليديا كبيش

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