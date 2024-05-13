مجلس قضاء الجزائر: فتح تحقيق إبتدائي معمق إثر وفاة خمسة أطفال غرقا بالصابلات

أعلن مجلس قضاء الجزائر، اليوم، في بيان، فتح تحقيق ابتدائي معمق و دقيق، إثر وفاة خمسة أطفال غرقا، على مستوى بحر متنزه الصابلات، يوم 2024/05/11، بمناسبة رحلتين للمنزهة خاصة بالأطفال.

و تم تنظيم الرحلة الأولى، من قبل دار الشباب الشهيد مزاري الحسن، ببلدية عين بوسيف، و أما الثانية، فقد نُظمت من قبل جمعية المرجان، الكائنة بالمدية، لفائدة أطفال متمدرسين.

و أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي، حسب ذات المصدر، بفتح تحقيق إبتدائي معمق ودقيق، حول هذه الواقعة والظروف والملابسات التي صاحبتها، وبالأخص مدى توفر الشروط القانونية، و التنظيمية، المتعلقة بحماية الأطفال المعنيين بمثل هذه النشاطات، والمحافظة على سلامتهم الجسدية، مع تحديد المسؤوليات ضد كل من يثبت ضلوعه في واقعة الحال.

و أسفرت النتائج الأولية للتحقيق الابتدائي، عن توقيف 07 أشخاص، تم وضعهم تحت النظر، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور