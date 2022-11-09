مجلس الوزراء القطري يرحب بنتائج قمة الجزائر

9 نوفمبر، 2022

عبر اليوم الأربعاء، مجلس الوزراء القطري عن ترحيبه، بنتائج القمة العربية في دورتها 31 المنعقدة في الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر الجاري.

وقال مجلس الوزراء القطري، في بيان له، إن إعلان الجزائر الصادر عن القمة يشكل نقطة انطلاق جديدة لتطوير العمل العربي المشترك وتعزيز روح التضامن العربي وخدمة القضايا العربية المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشاد المجلس بجهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تهيئة الأجواء المناسبة لانعقاد القمة وإدارة جلساتها وتحقيق نجاحها، مثمنا الموقف العربي المعلن عنه في قمة الجزائر والمساند لدولة قطر في استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022

واعتبر مجلس الوزراء القطري، ان الموقف يعبر عن الثقة التامة في قدرة الدولة على تنظيم مميز لهذه التظاهرة العالمية، ورفض حملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تطالها.

رمزي أحمد توميات

9 نوفمبر، 2022

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