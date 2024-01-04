مجلس الشورى لإتحاد المغرب العربي يدعو إلى عقد جلسة طارئة

شددت الأمانة العامة لمجلس الشورى لإتحاد المغرب العربي، في بيان لها، على ضرورة عقد جلسة طارئة للتشاور السياسي عبر آلياته المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من المعاهدة التأسيسية للاتحاد للتداول.

وحسب نص البيان فقد تهيب ذات الهيئة بقادة أقطار الاتحاد الدعوة إلى عقد جلسة طارئة للتشاور السياسي عبر آلياته المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من المعاهدة التأسيسية للاتحاد للتداول. بخصوص إعادة بعث روح الوحدة المغاربية في ثوب جديد ممهور بأولوية المصالح العليا لشعوب المنطقة.

هذا وإطلعت الأمانة العامة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي بارتياح وإطمئنان كبيرين على تأكيد وتجديد الجزائر لموقفها الراسخ تجاه بناء الصرح المغاربي المنشود كمشروع حضاري استراتيجي واعد.

في كنف التعاون والتآزر والشراكات المتوازية القائمة على مقاربات جديدة بروح الفريق الواحد بعيدا عن الآفاق الضيقة. والمكبلات والمعيقات البيروقراطية المرهقة وفواعلها، يضيف المصدر.

كما أكدت الأمانة على أن التحديات والرهانات في أمس الحاجة لبلورة معالم استراتيجية جديدة بناءة للعمل المغاربي الاندماجي. تشمل العديد من المجالات لاسيما مشارب حقول التعليم والبحث العلمي. واقتصاد المعرفة والتجارة البينية. والأمن بمختلف مظاهره وتمتين العلاقات الانسانية بين أبناء الفضاء المغاربي الأرحب.

رمزي أحمد توميات

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