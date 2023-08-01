مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري يرحب بتنصيب المجلس الاستشاري الوطني لتشجيع الصادرات

عبر مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري – CREA عن ترحيبه بتنصيب المجلس الاستشاري الوطني. لتشجيع الصادرات CNCPE من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان .

وتتمثل مهمة المجلس الوطني لتنمية الصادراتCNCPE في المساهمة في تحديد أهداف واستراتيجية تنمية الصادرات. واقتراح أي إجراء ذو طابع مؤسساتي أو تشريعي أو تنظيمي لتسهيل تنمية الصادرات خارج المحروقات .

هذا ويعد إنشاء المجلس الاستشاري الوطني لترويج الصادرات – CNCPE إحدى التوصيات الثلاثين. الناتجة عن منتدى التصدير الذي نظمه مجلس التجديد الإقتصادي CREA في أكتوبر 2022 تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

في حين يعتبر مجلس التجديد الاقتصادي إنشاء هذا المجلس عمل جديد وقوي يساهم في تعزيز علاقة الثقة بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين من أجل تهيئة بيئة مناسبة للنهوض بالصادرات خارج المحروقات .

بصفته عضو في المجلس الاستشاري الوطني لتشجيع الصادرات ، مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA. يعول على إرادة الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين لغزو الأسواق الخارجية.

كما يؤكد أن الحوار الدائم بين جميع الجهات الفاعلة سيسمح لبلدنا بأن نصبح قوة حقيقية مصدرة للخارج.

ليديا كبيش

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