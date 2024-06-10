مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وافق مجلس الأمن، اليوم، على مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بـ 14 صوتا.

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عقب هذا التصويت، أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن طموحاته في التحرر، وعدم العيش تحت الاحتلال، مؤكدا على دعم المطالب الشرعية والعادلة للشعب الفلسطيني.

و أضاف بن جامع، قائلا أنه في ضوء مستوى الدمار في غزة الذي يتطلب سنوات طويلة لإعادة اعماره، فإن المجموعة الدولية من خلال هذا القرار، ملزمة اتجاه الشعب الفلسطيني بإعادة إعمار قطاع غزة.

كما أكد عمار بن جامع، أن الجزائر ستبذل جهودها رفقة جهود المجموعة الدولية، لإعادة إعمار قطاع غزة.

شرف الدين عبد النور