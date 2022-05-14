دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف وعادل ونزيه في مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وشدد على ضرورة ضمان المساءلة، حسبما أفاد به المجلس في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

واستنكر المجلس من خلال هذا البيان، بشدة مقتل شيرين ابو عاقلة وإصابة صحفي آخر من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة جنين الفلسطينية يوم الـ11 ماي الجاري.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على وجوب حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين، مشددون على أنهم مستمرون في رصد الحالة عن كثب.

كما لقيت جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، أول أمس الأربعاء، بالأراضي الفلسطينية المحتلة, إدانة واسعة على المستويين الفلسطيني والدولي.

وتعالت المطالب بفتح تحقيق دولي في استهداف الحركة الصحفية والإعلامية الفلسطينية لاسكات الحقائق والتغطية على الجرائم الصهيونية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ومؤسساته ومقدساته.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...