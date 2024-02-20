مجلس الأمن: واشنطن تستعمل حق الفيتو ضد تمرير مشروع القرار الجزائري لصالح غزة

إستعملت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، حق النقض “الفيتو”، ضد تمرير مشروع قرار قدمته الجزائر من أجل وقف “فوري” لإطلاق النار في قطاع غزة، ليفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تمريره.

ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، به قبل أيام، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرض إلى عدوان متواصل من قبل الاحتلال الصهيوني، منذ السابع اكتوبر الماضي، مخلفا أكثر من 29 ألف شهيد، وآلاف الجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

شرف الدين عبد النور

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