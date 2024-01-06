مجلس الأمن الدولي يؤكد على الأهمية المحورية لاتفاق الجزائر في تسوية الأزمة في مالي

6 يناير، 2024

إعتمد مجلس الأمن الدولي، بلاغا صحفيا حول إغلاق بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد، لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، جدد فيه أعضاء المجلس التأكيد على مركزية اتفاق الجزائر في تسوية الأزمة المالية.

و أكد مجلس الأمن على دعمه لسيادة مالي ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها، مجددا الأهمية المحورية لاتفاق السلام والمصالحة في مالي لعام 2015 الموقع بالجزائر.

كما حثّ مجلس الأمن جميع الأطراف على استئناف الحوار والالتزام باتفاق الجزائر لضمان السلام والاستقرار في مالي.

شرف الدين عبد النور

6 يناير، 2024

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