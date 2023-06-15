مجلس الأمة : 4 وزراء أمام أسئلة 10 أعضاء حول هذه القطاعات

ترأّس نائب رئيس مجلس الأمة عبد الناصر حمّود صبيحة اليوم الخميس، بتكليف من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، الجلسة العامة التي عقدها مجلس الأمة والتي خُصصت لتوجيه 10 أسئلة شفوية إلى أربعة 4 أعضاء في الحكومة، حسبما أفاد به بيان لمجلس الأمة.

و خصت هذه الجلسة حسب ذات البيان، قطاعات الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، النقل، الصحة، والبيئة والطاقات المتجددة، وذلك بحضور وزراء القطاعات المعنية ممثلين في لخضر رخروخ، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية؛ عبد الحق سايحي وزير الصحة؛ يوسف شرفة وزير النقل، فازية دحلب، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، وكذا بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

و توجه في البداية كل من الأعضاء عبد الباري بوزنادة، عبد الرحمان مدني و عمر خماياس، إلى وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ بأسئلة تمثلت أولها بخصوص موعد استكمال ازدواجية الطريق الوطني رقم 03 في شقّه المار بولاية المغيّر على مسافة 80 كلم، أما ثاني الأسئلة فكانت حول الإجراءات المتخذة بهدف الإسراع في إنجاز مشروع ربط ولاية سعيدة بالطريق السيار شرق – غرب من ناحية ولاية معسكر، وكذا استكمال الطريق رقم 6 الرابط بين ولايتي سعيدة والبيّض، وآخر الأسئلة الموجهة للوزير لخضر رخروخ كانت حول موعد إنجاز وفتح طريق أمقيد الوطني الذي يربط ولايتي ورقلة وجانت، فضلاً عن إمكانية تسجيل عملية إزدواجية الطريق الوطني رقم 3 في شقه الرابط بين الولايتين، يضيف البيان.

و بخصوص قطاع النقل طرح كل من الأعضاء، محمد العربي سليماني، فؤاد سبوتة وغازي جابري أسئلة شفوية على وزير النقل، تمحورت أولها حول تاريخ فتح خطوط إضافية نحو ولاية المنيعة، مع تخصيص طائرة من الحجم الكبير، وكذا موعد فتح قسم شرطة الحدود في مطار المنيعة، و كذا بشأن التدابير المتعيّن اتخاذها بهدف تحسين النقل الجماعي ومتى يتم التخلي عن الحافلات المهترئة لما لها من تأثير سلبي على حركة المرور وإزهاق أرواح المسافرين، إضافة إلى السؤال الثالث و الاخير من قبل العضو غازي جابري حول موعد عودة قطار كوراديا الرابط بين بشار ووهران إلى الخدمة، و الذي من شأنه تخفيف عناء التنقل عن المسافرين، حسب ذات المصدر.

كما تمحورت الأسئلة المتعلقة بقطاع الصحة، حسب بيان المجلس، و التي طرحها كل من الأعضاء الثلاثة عبد الكريم قريشي، مبروك دريدي و كذا محمد سالمي، لوزير الصحة، حول نسبة تقدم مشروع انجاز المستشفى الجامعي بورقلة، و بخصوص مدى إمكانية تعزيز قطاع الصحة بولاية سطيف، فضلاً عن تسريع برامج العلاج والجراح بما يستجيب والعدد الكبير للمرضى، إضافة إلى السؤال الثالث و الأخير حول الوضعية المتدهورة للسكنات الوظيفية للأطباء الأخصائيين بولاية تندوف.

كما توجه عضو المجلس الطاهر غزيّل إلى وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، بسؤال بخصوص استراتيجية الوزارة من أجل انشاء محميات برية للمحافظة على الثروة الحيوانية (الغزال، الأرنب البري، الثعلب والحبار) وحمايتها من الصيد العشوائي و”هل لدي الوزارة أرقاماً حقيقية حول ما تبقى من هذه الثروة” ، يختم بيان مجلس الأمة.

شرف الدين عبد النور

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