مجلس الأمة يُعزّي عائلة الفقيد الشيخ الجليل والمجاهد محمد الطاهر آيت علجت

قدّم، اليوم، رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، رسالة تعزية لأسرة المرحوم الفقيه العلامة محمد الطاهر علجت.

وجاء في بيان لمجلس الأمة، بهذا الصدد “خاضعاً متبتلاً إلى ربّ العزّة تبارك وتعالى، تلقّيت كما الجزائريات والجزائريين بعميق التأثر والحسرة، نبأ انتقال المغفور له بإذن الله، رئيس اللجنة الوزارية للفتوى واللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية، العلّامة والشيخ الجليل والمجاهد محمد الطاهر آيت علجت، إلى رحمة الخالق وعفوه، في هذه الأيام المباركات من شهر ذي القعدة الحرام.. “

وذكر صالح قوجيل مآثر وخصال فقيد الجزائر الشيخ الجليل محمد الطاهر آيت علجت قائلا “وإذ ننعى بأسى كبير رحيل الفقيد، رفيق الشهيد البطل العقيد عميروش.. فالمقام يستوجب ذكر مآثره وخصاله الحميدة التي حفلت بها دُنياه التي جاوزت قرناً من الزمن بجهد دائب في الشؤون الدينية والأخروية، فاتّسم المرحوم، وهو سليل أسرة عريقة، بوقار العلماء ورصانة الأشياخ، فكان قلبه يلهج بالإيمان ويفيض بالإحسان وينضح بالتقوى.. كان مُرهف الروح نقيّها، يعرج في الأعالي، فأضحى بذا ممن انطبعت فيهم أخلاق الاسلام فصاروا مرآته.. مكّنته من تصدّر شاشة التلفزيون العمومي على مدار عقود، بفتاويه التي تدلّ على ضلاعته الدينية وقوة عارضته وسعة تفكيره وصاعقته في سعة الملكة، وظل على ذلك إلى أن وافاه الأجل المحتوم.. فكانت فتاويه الفقهية المرتكزة على الحنيفية السمحى وعلى الوسطية والاعتدال ونبذ التعصّب والغلوّ، أحد الينابيع التي نهلت منها أجيال، رحمه الله تعالى..”

وأضاف “وأمام هذه الرزء العظيم الذي ألمّ بالجزائر، والذي أشاطركم أحزانكم فيه وجميع أفراد عائلتكم الفاضلة، أعرب لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة عن صادق العزاء وخالص الدعاء، ضارعاً إلى الباري أن يغمر روح الفقيد بأنعام مغفرته، كما أدعوه جلّ وعلا أن يُنزل على قلوبكم جميل الصبر وعظيم السلوان.”

ش.ن

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