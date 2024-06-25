مجلس الأمة يواصل سلسلة اجتماعاته حول مشروع تعديل نظامه الداخلي

واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة سلسلة لقاءاتها واجتماعاتها حول مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس، حيث خصّصت الاجتماع الذي عقدته صبيحة اليوم الثلاثاء، برئاسة عمر دادي عدون، نائب رئيس اللجنة، بمقر المجلس بقاعة “الشهيد العربي بن مهيدي”، لدراسة والتداول حول مقترحات المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس وكذا مجموعة الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية، حسب بيان لمجلس الأمة.

وأضاف المصدر أنّ أعضاء اللجنة تناولوا في هذا الاجتماع بالدراسة والنقاش مقترحات المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.

ودار نقاش مستفيض بين الأعضاء حول الاقتراحات المُقدَّمَة، ومدى مطابقتها ومواءمتها مع دستور 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وكذا مع القانون العضوي رقم 16-12، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المُعدَّل والمُتمَّم، وفقًا لتعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الأمة، السيد صالح ڤوجيل بهذا الخصوص، حسب ذات البيان.

كوثر غريبي