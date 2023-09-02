مجلس الأمة يفتتح دورته البرلمانية العادية الاثنين القادم

من المنتظر، أن يفتتح مجلس الامة دورته البرلمانية العادية 2024/2023 يوم الاثنين القادم وذلك على الساعة الحادية عشر صباحا، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للمجلس.

وحسب ذات المصدر فإن افتتاح هذه الدورة يأتي عملا بنص المادة 138 من الدستور وبمقتضى أحكام المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12, المؤرخ في 25 أوت سنة 2016, الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة, المعدل والمتمم

رمزي أحمد توميات

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