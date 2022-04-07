ترأس اليوم الخميس، رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل الجلسة العامة التي عقدها مجلس الأمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، والتي تضمّن جدول أعمالها ثلاثة نقاط مهمة.

وحسب بيان لمجلس الأمة، فقد تم خلال هذه الجلسة إثبات عضوية عضوين جديدين بعنوان الثلث الرئاسي، الإعلان عن إنشاء مجموعة برلمانية جديدة في مجلس الأمة، و طرح 11سؤالا شفويا إلى 4 أعضاء في الحكومة، تخص قطاعات الشؤون الدينية والأوقاف، السكن والعمران والمدينة، الـمـوارد المائية والأمن المائي، والصحة.

في المستهل، أحال رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى محمد العيد بلاع، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم القانوني، الذي تلا التقرير الذي أعدّته اللجنة حول إثبات عضوية العضوين الجديدين في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، طبقا لأحكام المادة 24 من النظام الداخلي للمجلس

ويتعلق الأمر بكل من اشمس الدين شيتور وبن علية بلحواجب؛ اللذين عيّنهما رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لعهدة مدتها ست (6) سنوات، كما تمت المصادقة على هذا التقرير.

وبالتالي تمّ الإعلان عن إثبات عضوية المعنيين بمجلس الأمة، حيث هنأهما رئيس مجلس الأمة، ورحّب بهما ضمن عائلة مجلس الأمة وتمنى لهما كامل التوفيق في مهامهما البرلمانية.

وتناول قوجيل، النقطة الثانية المسجلة في جدول أعمال هذه الجلسة والمتعلّقة بالإعلان عن إنشاء مجموعة برلمانية للأحرار، وهذا لأوّل مرّة في تاريخ مجلس الأمة منذ تأسيسه سنة 1998، وتلا مدير الجلسة القائمة الإسمية لأعضاء هذه المجموعة البرلمانية وكذا تشكيلة مكتبها برئاسة بطاهر لزرق (منتخب حر عن ولاية غليزان)، والتي ستُنشر بالجريدة الرسمية لمناقشات مجلس الأمة.

وقد تم المناداة على القائمة الإسمية لأعضاء المجموعة، والتي تضم 15 عضواً، هم عبد الحميد بوشرمة، عضو مجلس الأمة، نبيل أورادي، عضو مجلس الأمة، عبد الكريم بوغالم، عضو مجلس الأمة، محمد بوكرو، عضو مجلس الأمة، السالك سكوني، عضو مجلس الأمة؛

كما يتعلق الأمر أيضا بمحفوظ بوصبع، عضو مجلس الأمة، بطاهر لزرق، عضو مجلس الأمة، يوسف لعراب، عضو مجلس الأمة، عبد الرحمان بلعيد، عضو مجلس الأمة، عبد الجليل بن جراد، عضو مجلس الأمة، عبد الحق براهيمي، عضو مجلس الأمة، عبد الناصر زناقي، عضو مجلس الأمة، يعقوب بلكحل، عضو مجلس الأمة، يوسف رضا بن هدية، عضو مجلس الأمة، عبد القادر بورزيق، عضو مجلس الأمة.

فيما تشكّل مكتب المجموعة البرلمانية للأحرار، من كل من بطاهر لزرق، رئيساً للمجموعة، نبيل أورادي، نائباً لرئيس المجموعة، عبد الناصر زناقي، مقرراً للمجموعة.

بعد ذلك، شرع أعضاء المجلس في طرح أسئلتهم الشفوية، المبرمجة في هذه الجلسة، على أعضاء الحكومة المعنيين وهم يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، كريم حسني، وزير الـمـوارد المائية والأمن المائي، عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة.

رمزي أحمد توميات

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