مجلس الأمة يصوّت على ثلاثة نصوص قانونية في جلسة علنية غدا الخميس

8 يونيو، 2022

يواصل مجلـس الأمّة غدا الخميس 09 جوان 2022، أشغاله، في جلسة علنية، ابتداء من الساعة العاشرة (10) صباحا، يخصّصها للتصويت على نص قـانـون عـضـوي يـحـدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية؛ وكذا نص قـانـون يـعـدل ويتمم القانون رقم 08-09 الـمؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛

كما سيصوّت مجلس الأمة على نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.

ليديا كبيش

8 يونيو، 2022

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