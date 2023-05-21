مجلس الأمة يشارك في الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي

يشارك نور الدين بن قرطبي، عضو مجلس الأمة، في أشغال الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، المزمع عقدها بالعاصمة لوكسمبورغ (دوقية لوكسمبورغ الكبرى)، في الفترة ما بين 19 و22 ماي الجاري، حسب ما أفاد بيان لمجلس الأمة.

يتضمن جدول أعمال الدورة انعقاد الجلسة العامة والاجتماعات النظامية للجان الدائمة للجمعية، ويناقش خلالها المشاركون عدة مسائل تتعلق بالراهن الدولي سياسيا واقتصاديا وأمنيا، منها موضوع “الصراعات والأمن الغذائي: تحقيق القدرة على الصمود في مواجهة أزمة عالمية”، يضيف البيان.

وذكر اليان أن البرلمان الجزائري يشارك بانتظام في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلنطي بصفته “عضو شريك متوسطي”.

ش.ن

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