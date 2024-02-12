مجلس الأمة يشارك في الدورة الثالثة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة في أشغال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، وكذا، اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي، والتي ينظمها الاتحاد البرلماني العربي بالتعاون مع مجلس النواب العراقي، وبمشاركة برلمانيين من المجالس النيابية العربية، وذلك غدا الثلاثاء 13 فبراير 2024 بالعاصمة العراقية بغداد.

وحسب بيان للمجلس يتشكل الوفد من ساعد عروس، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، صالح رقيق، عضو مجلس الأمة، محمد روماني، عضو مجلس الأمة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماعين دراسة عدة محاور تنظيمية إدارية ومالية تخص الاتحاد، منها أنشطة الأمانة العامة منذ انعقاد آخر دورة للجنة التنفيذية، وكذا، الحساب الختامي للعام 2023 وإعادة تشكيل اللجان الخاصة.

كما سيناقش الأعضاء التقرير الذي أعدته لجنة جائزة التميز البرلماني العربي، حول المرشحين لنيل الجائزة في فئاتها الأربع: رئيس برلمان، وعضو برلمان وأمين عام برلمان وباحث برلماني.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمة يحوز على عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي باسم البرلمان الجزائري، كما يحوز على عضوية اللجان الخاصة المنبثقة عنها وهي اللجنة المصغرة المكلفة بالنظر في التعديلات المقترحة لأنظمة الاتحاد، وكذا الفريق القانوني المكلف بدراسة المسائل المتعلقة بتوحيد النصوص التشريعية العربية غير الخلافية.

رمزي أحمد توميات

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