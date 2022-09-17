مجلس الأمة يشارك في اجتماع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي

يشارك مجلس الأمة في الاجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي تننظمه الرابطة بالتعاون مع برلمان جمهورية بورندي، وذلك يومي 19 و20 سبتمبر بمدينة بوجمبورا، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

ووفقا لنص البيان، يتشكل الوفد البرلماني من عمر دادي عدون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج. كمال خليفاتي، عضو مجلس الأمة، مقرر لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج.

بالاضافة إلى عبد الجليل بن جراد، عضو مجلس الأمة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج.

أما بخصوص جدول أعمال هذا الاجتماع، فيتضمن مناقشة موضوعين، آثار وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العربي-الإفريقي. والاستجابة الحكومية في سبيل مواجهتها. الحرب الروسية-الأوكرانية، وآثارها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء.

وللاشارة، فإن مجلس الأمة عضو مؤسس لهذه الرابطة التي تضم الغرف الثانية في برلمانات الدول العربية والإفريقية. فهي تسعى إلى دعم الثنائية البرلمانية، وتقوية التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين شعوب العالم العربي وقارة إفريقيا.

رمزي أحمد توميات