مجلس الأمة يشارك في اجتماع المجموعة الجيوسياسية الأفريقية للاتحاد البرلماني الدولي

شارك نائب رئيس مجلس الامة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولى، أحمد خرشى، في اجتماع المجموعة الجيوسياسية الإفريقية للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد أمس الجمعة، بجنيف، برئاسة منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجموعة الجيوسياسية الأفريقية، والذي التأم قبيل انطلاق أشغال الجمعية 148 للاتحاد البرلماني الدولي.

و كان الهدف من عقد هذا الاجتماع، حسب بيان مجلس الأمة، هو التشاور والتنسيق وتوحيد المواقف بين برلمانات الدول الإفريقية حول القضايا التي تهم القارة، وكذا محاولة التوصل الى إجماع على تمرير بند طارئ لإدراجه في جدول أعمال الجمعية يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة.

وفي هذا الخصوص، دعا منذر بودن، رئيس المجموعة، إلى ضرورة تكثيف العمل المشترك في إطار الهيئة البرلمانية الدولية، وإلى الرفع من أداء الاتحاد، وتوسيع مجالات نشاطاته وتأثيره على المستويين الإقليمي والدولي.

وأبرز رئيس المجموعة أيضا أهمية العمل المتعدد الأطراف في تعزيز التماسك والسلام والاستقرار، كما دعا إلى حشد التأييد والتضامن الإفريقي للتصويت على لائحة البند الطارئ الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، كنداء لأصحاب الضمائر الحية من أجل المساهمة في إعلاء صوت الحق والدفاع عن شعب أعزل، يتعرض لأبشع أشكال التقتيل والترهيب والتهجير.

شرف الدين عبد النور

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