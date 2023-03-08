مجلس الأمة يشارك في أشغال الحوار البرلماني بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

افتتحت اليوم الأربعاء 08 مارس 2023 أشغال الحوار البرلماني بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والاجتماع السنوي العام للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، واللذين تنظمهما ذات المنظمة في العاصمة القطرية الدوحة يومي 08 و09 مارس 2023، بحضور برلمانيين من مختلف دول العالم، ومشاركة خبراء من منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال مكافحة الفساد ومحارب الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفي مداخلة له خلال اليوم الأول من الاجتماع، أكد عمر دادي عدون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج، أن ترشيد الحكم وتجسيد أهداف التنمية المستدامة، يتطلبان محاربة الفساد بكل أشكاله، موضحا أن الجزائر ترتب مكافحة الفساد في سلم الأولويات التي ترافق بناء دولة الحق والقانون في الجزائر الجديدة التي أرسى دعائمها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية… وذلك من خلال استراتيجية فاعلة تستهدف المفسدين والمال الفاسد، وترتكز على تعزيز صارم لآليات العقاب والردع وتحيين دوري للقوانين، عبر منظومة تشريعية يتم تكييفها بانتظام، مع تكريس الشفافية والنزاهة في تسيير الأموال العمومية، وعبر تعزيز وحماية استقلالية القضاء لكونه الضامن الأساسي لمكافحة الفساد… مشيرا إلى أن كل ذلك يتم في إطار أحكام الدستور الذي صادق عليه الشعب الجزائر في الفاتح من نوفمبر 2020، والذي نص على تمسك الجزائر بالعمل على الوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها… كما استعرض رئيس اللجنة صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا، إنجازات البرلمان في هذا التوجه الوطني الهام، بمصادقته على قوانين شاملة، منها القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

هذا، ويتشكل وفد مجلس الأمة من السادة:

– عمر دادي عدون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج، رئيس الوفد،

– أبو جرة سلطاني، عضو مجلس الأمة،

– دبابش محمد الهاشمي، عضو مجلس الأمة

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