مجلس الأمة يشارك بنيويورك في المنتدى البرلماني بمناسبة انعقاد المنتدى السياسي للأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

يشارك سالم بن مبارك، نائب رئيس مجلس الأمة، غدا الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، بتكليف من صالح ڨوجيل، رئيس المجلس، في فعاليات المنتدى البرلماني بمناسبة انعقاد المنتدى السياسي للأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

هذا، ومن المنتظر أن يركز المشاركون في المنتدى البرلماني لهذا العام، حسب بيان مجلس الأمة، على هدفين من أهداف التنمية المستدامة، قيد المراجعة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى، و يتعلق الأمر بالهدف13 باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، والهدف رقم 16 حول تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة للجميع، وضمان الوصول إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وقوية.

و سيشكل المنتدى فرصة كبيرة للرقابة البرلمانية على الإجراءات الحكومية، وسيسلط الضوء على الخطوات الملموسة التي يمكن للبرلمانات اتخاذها لتعزيز تحقيق هذه الأهداف وتبادل أفضل الممارسات التشريعية بشأن التنمية المستدامة، والمساعدة في إعادة ضبط أهداف التنمية المستدامة ككل.

شرف الدين عبد النور