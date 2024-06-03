مجلس الأمة يشارك بأبيدجان في الدورة الـ81 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي

يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة، بتكليف من صالح قوجيل، رئيس المجلس، ضمن وفد برلماني مشترك فيما بين غرفتي البرلمان الجزائري، في الدورة الواحدة والثمانين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، والتي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع الجمعية الوطنية الإيفوارية، وذلك يومي 04 و05 جوان الجاري، في مدينة أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار.

ويتشكل وفد مجلس الأمة من كل من، محمد رضا أوسهلة، نائب رئيس مجلس الأمة و رئيس الوفد، مختارية شنتوف، عضو مجلس الأمة، و محمد بادي، عضو مجلس الأمة.

و يتضمن جدول أعمال الاجتماع، دراسة مسائل تنظيمية، منها تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر السابق، ومراجعة الحساب المالي للعام 2023، وكذا، مناقشة مقترحات تعديل النصوص المنظمة للاتحاد البرلماني الإفريقي، حسب ما أورده بيان مجلس الأمة.

شرف الدين عبد النور