مجلس الأمة يترأس اجتماع لجنة فلسطين

ترأس عبد الكريم قريشي، عضو مجلس الأمة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، يومي 18 و19 مايو الجاري، بالعاصمة المصرية القاهرة، اجتماع لجنة فلسطين.

و خُصّص الإجتماع، حسب بيان مجلس الأمة، لتباحث مستجدات الوضع المأساوي السائد في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما شارك في اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بتطوير العمل البرلماني العربي المشترك.

و تندرج هذه الأشغال، في إطار التحضير لانعقاد اجتماعات اللجان المتخصصة للبرلمان العربي، وكذا، جلسته الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر انطلاقها غدا الأربعاء، من أجل تدارس الراهن العربي، وإيجاد الحلول لمختلف التحديات التي تواجهه، وذلك بمشاركة وفد برلماني عن مجلس الأمة، وأعضاء من برلمانات الدول العربية.

شرف الدين عبد النور