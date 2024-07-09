مجلس الأمة يترأس اجتماع لجنة فلسطين للبرلمان العربي

ترأس عبد الكريم قريشي، عضو مجلس الأمة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، جانبا من اجتماع لجنة فلسطين، والذي خُصّص لتباحث مستجدات الوضع المأساوي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

و تطرّق الاجتماع حسب بيان مجلس الأمة، إلى الكارثة الإنسانية التي تشتد على الشعب الفلسطيني الصامد جرّاء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في إبادته وتهجيره وتجويعه وتهجيره.

ودعا المشاركون إلى مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للفلسطينيين وجددوا تمسكهم بحل الدولتين وفق مبادئ مبادرة السلام العربية، حسب ذات المصدر.

كما ثمّن المشاركون، جهود الجزائر من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، ومساعيها الحثيثة من أجل وقف الإجرام الذي ترتكبه القوة القائمة بالاحتلال في غزة ورفح وكل الأراضي الفلسطينية.

هذا، وكان عضو مجلس الأمة، قد شارك أول أمس الأحد، في اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بتطوير العمل العربي المشترك وتفعيل آلياته.

جدير بالذكر، أن هذين الاجتماعين يندرجان في إطار التحضير لانعقاد الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي يحتضنها مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة من 07 إلى 13 من الشهر الجاري.

شرف الدين عبد النور