مجلس الأمة يؤكد من ألمانيا على ضرورة تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية

القى أمس السبت، ” حمزة آل سيدي الشيخ” عضو مجلس الأمة كلمة باسم الوفد البرلماني الجزائري المشارك في فعاليات الندوة 46 للتنسيقية الدولية للجان المساندة للشعب الصحراوي المنعقدة ببرلين في ألمانيا، أبرز فيها أن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار غير مكتملة، كمادعا إلى وجوب إيجاد حل من اجل تصفية أخر مستعمرة في القارة الافريقية، مذكرا بمعاناة الشعب الصحراوي منذ 44 سنة دون توقف، مشيدا بعزيمته الثابتة وارادته في مواصلة الكفاح من اجل الاستقلال.

و أفاد بيان لمجلس الأمة أن ممثله في فعاليات هذه الندوة أكد أن السبيل الوحيد من أجل تصفية الاستعمار في أفريقيا يتأتى عن طريق تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وفقا للشرعية الدولية. مجددا التذكير بأن الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووفاء لمبادئها الثابتة وقناعاتها في مساندة الشعوب في تقرير مصيرها، كما قدمت الدعم اللازم لعدد من الدول الافريقية من أجل استرجاع سيادتها وحريتها،وشدد عضو مجلس الأمة على أهمية و ضرورة مواصلة الجهود دوليا وقاريا من أجل استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. مضيفا أن الجزائر ترى في استمرار الجمود الحالي مخاطرة كبرى على السلام والاستقرار في المنطقة.

اختتم ممثل مجلس الأمة كلمة الوفد البرلماني الجزائري بالتأكيد على قناعة الجزائر بأهمية استمرار مختلف سبل التضامن مع الشعب الصحراوي مما سيساهم بشكل فَعَال بالإسراع في ايجاد حل مستديم وعادل للقضية الصحراوية… و ذلك لن يتأتى إلا عبر التمكبن للشعب الصحراوي من ممارسة حقه بحرية في تقرير المصير طبقا للائحة 15-14 و هو الحل العادل الوحيد والدائم لهذا النزاع… يضيف ذات البيان .

ش.ن

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