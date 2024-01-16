مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، على نص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة.

و أشار وزير العدل في كلمته عقب المصادقة، إلى أن نص هذا القانون يشكل لبنة جديدة لتعزيز الإطار القانوني لتدخل الدولة لضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها، و التكفل بالنقائص التي تمت معاينتها عند تطبيق أحكام القانون 15-01، المؤرخ في 4 جانفي 2015 و المتضمن إنشاء صندوق النفقة.

كما سيسمح نص هذا القانون حسب الوزير، بتكريس الدور الإجتماعي للدولة كاملا في مجال حماية الفئات الإجتماعية الهشة و المستضعفة، من خلال أحكامه و من خلال ضمان حصولهم على النفقة المحكوم بها في أسرع وقت، كما سيضمن نص هذا القانون-يضيف وزير العدل-، لخزينة الدولة تحصيل المستحقات المالية من المدينين بها من خلال الآليات الخاصة التي تَضَمَّنها.

شرف الدين عبد النور

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