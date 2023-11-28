الرئيسية/الأولى/المصادقة على المادتين 27 و163 محل خلاف في قانون الغابات المصادقة على المادتين 27 و163 محل خلاف في قانون الغابات 28 نوفمبر، 2023 قام أعضاء مجلس الأمة بالمصادقة بالإجماع على الصيغة النهائية المقترحة والمتعلقة بأحكام المادتين 27 و 163 محل الخلاف بين غرفتي البرلمان في نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية رمزي أحمد توميات شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 28 نوفمبر، 2023 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة