المصادقة على المادتين 27 و163 محل خلاف في قانون الغابات

التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و شركة هواوي للإتصالات

الرئيس تبون يؤكد التزام الجزائر الثابت بدعم الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

مراد يستقبل المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان

حشيشي يُشرف على تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس العلمي والتقني لسوناطراك

الرئيس تبون يستقبل الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني بطلب منه

الفريق أول السعيد شنقريحة يشارك في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس رؤساء أركان البلدان الاعضاء في لجنة أركان العملياتية المشتركة

لعقاب: “قطاع الإعلام تُوّج بأحسن قانون في تاريخ الجزائر المستقلة”

المصادقة على قانونيّ الصحافة المكتوبة و الالكترونية والنشاط السمعي البصري

وزارة التربية تُحذر المؤسسات التربوية من إجراء اختبارات الفصل الأول في غير موعدها