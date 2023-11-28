المصادقة على المادتين 27 و163 محل خلاف في قانون الغابات

28 نوفمبر، 2023
مجلسة الأمة: جلسة علنية غدا الإثنين لمناقشة قانون الصحافة المكتوبة و الإلكترونية
قام أعضاء مجلس الأمة بالمصادقة بالإجماع على الصيغة النهائية المقترحة والمتعلقة بأحكام المادتين 27 و 163 محل الخلاف بين غرفتي البرلمان في نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية
رمزي أحمد توميات
28 نوفمبر، 2023

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