عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الثلاثين بعد المائة اليوم الأربعاء الموافق

15 يونيو2022برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الأول من العام 2022، حيث وافق البرنامج على 30 طلباً لتمويل صفقات تجارية قيمتها 343 مليون دولار أمريكي، وأخذ المجلس علماً بتطور العمل بشأن توفير البرنامج تسهيلات ائتمانية غير ممولة من خلال ضمان التزامات الوكالات الوطنية لصفقات تجارية عربية مؤهلة، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية اقليمية ودولية، إضافة إلى التوسع والتنوع في أدوات التمويل خدمةً للتجارة العربية.

كما استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على الشبكة الإلكترونية للبرنامج.

اطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج،واستعرض المجلس البيانات المالية للربع الأول من العام 2022، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى وأخذ القرارات المناسبة بشأنها.

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