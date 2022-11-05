مجلة الشرطة تؤكد على ضرورة تبنّي الحل الردعي لمواجهة حوادث المرور

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، العدد 152 من مجلة الشرطة، الذي تضمن ملفا خاصا حول موضوع حوادث المرور، حيث تناولت الافتتاحية المعنونة بـ “التعبئة العامة”، ضرورة تبني الحل الردعي لمواجهة هذه الظاهرة، وتجريم السلوكيات المسببة لحوادث المرور، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2022.

كما تناول العدد، مواضيع مختلفة على غرار تثمن التنسيق العملياتي بين المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني لمحاربة الجريمة والتصدي لها، إلى جانب مقالات علمية حول التحقيق الجنائي وإسهام الطب الشرعي في إثبات الأدلة والقرائن، ومقالات تاريخية تهدف لصون الذاكرة الوطنية.

يمكن تحميل هذا العدد، عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني: www.algeriepolice.dz

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