مجلة الجيش: مخطئ من يعتقد أن جزائر الشھداء والمبادئ الراسخة والمتجذرة ترمي من خلال تطوير قدراتھا الدفاعية للتھديد أو الاعتداء

قالت مجلة الجيش في افتتاحية عددها الأخير تحت عنوان “على نهج شهدائنا”، أنه مخطئ من يعتقد أن جزائر الشھداء والمبادئ الراسخة والمتجذرة، ترمي من خلال تطوير قدراتھا الدفاعية للتھديد أو الاعتداء، بل تحرص دوما أشد الحرص على صون علاقات حسن الجوار التي تجمعھا بمحيطھا المباشر كما تسعى للتعاون مع مختلف الدول في المجال الأمني لإرساء للسلم، وذلك ضمن سياسة دأبت عليھا الجزائر انطلاقا من مبدأ راسخ وھو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

و أضافت المجلة في افتتاحيتها، أنه في مثل هذا الشهر من كل سنة “تستوقفنا مناسبة وطنية عظيمة، إذ تحتفل الجزائر بالذكرى الحادية والستين لاسترجاع السيادة الوطنية وقد حققت إنجازات كبيرة على أكثر من صعيد، ضمن مشروع النهضة الوطنية المنشود، الذي تم الشروع فيه منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية”.

وأوضحت المجلة بأن هذا المشروع الطموح يأتي تجسيدا لاستراتيجية مدروسة بعناية ونظرة ثاقبة ومتبصرة وسياسة رشيدة وشُجاعة تحدو القيادة العليا للبلاد للمضي قُدما للتأسيس لجزائر جديدة، قوية بشعبها وجيشها وجميع مؤسساتها، قادرة على صد كل محاولة تستهدف المساس بأمنها وباستقلالها الوطني الذي افتكته بعد تضحيات جسام.

وأبرزت المجلة أنه في ظل الاضطرابات المتفاقمة، التي يشهدها العالم بما في ذلك المحيط الجغرافي المجاور، يستوجب أكثر من أي وقت مضى تعزيز الجبهة الداخلية وتمتينها واكتساب مكامن القوة الرادعة ومواصلة مسار تطوير وعصرنة المنظومة الدفاعية من كافة النواحي، بدء بضمان تكوين نوعي للمستخدمين، مرورا بالتحكم الجيد للأطقم في منظومات الأسلحة، ومن ثم القدرة على التنفيذ الناجح للمهام الموكلة في مختلف الظروف، وصولا إلى ضمان الجاهزية العملياتية الدائمة للقوات المسلحة، وهو ما تم تحقيقه في السنوات القليلة الأخيرة.

كما أضافت المجلة، “فضلا عما تم تحقيقه في مجالات عديدة ذات الصلة بالبناء المؤسساتي للدولة وفي الجانب الاقتصادي وأخرى في الجانب الاجتماعي، التي تدخل في صميم اھتمامات المواطن، خطى الجيش الوطني الشعبي في السنوات الأخيرة خطوات جبارة على نھج امتلاك ناصية القوة مثبتا ذلك في الميدان. فبعد الاستعراض العسكري التاريخي الذي نظمه جيشنا احتفالا بستينية الاستقلال شھر جويلية من السنة الفارطة، كان الموعد عشية الاحتفال بالذكرى الحادية والستين لاستعادة السيادة الوطنية مع تنفيذ وحداتنا لتمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بعنوان فجر – 2023، تتويجا لاختتام برنامج تحضير القوات لسنة 2022 /2023 “.

وبالنظر إلى أھمية التمرين المذكور كشفت افتتاحية مجلة الجيش، حرص رئيس الجمھورية على حضور مجرياته، والوقوف شخصيا على ما بلغه الجيش الوطني الشعبي من تطور على كافة المستويات، ومعاينة عن كثب الأعمال القتالية المبرمجة، حيث أكد في ھذا الخصوص أنه نفذ باحترافية عالية وأن الأمر يتعلق بإنجازات بصم عليھا الجيش الوطني الشعبي الذي يحظى بثقة الشعب الجزائري.

واعتبر رئيس الجمھورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني حسب ما أفادت به الافتتاحية، خلال كلمة ألقاھا بالمناسبة، “أن السياقات الجيوسياسية الاستثنائية العالمية والإقليمية تزيد من عزمنا على مواصلة تطوير و عصرنة منظومة الدفاع الوطني، سواء تعلق الأمر بامتلاك أحدث التكنولوجيات العسكرية و الأسلحة و المعدات و التحكم فيها، أو بتأهيل العنصر البشري، لمسايرة هذه التكنولوجيات المتطورة و التحكم في تقنياتها بهدف حماية أمننا و مصالحنا الوطنية الحيوية، و الدفاع عن حدودنا البرية و البحرية و الجوية”.

كما أكدت المجلة بأن الاستمرار على نهج التطور واكتساب موجبات القوة على النحو الذي يسعى إليه الجيش الوطني الشعبي، يستجيب لمعطيات في غاية الأهمية تصب في مجملها في الدفاع عن السيادة الوطنية التي تتصدر كل الأولويات، ويتعلق ذلك مثلما أوضحه رئيس الجمهورية في كلمته ذاتها بمحاولات زرع الاضطرابات الأمنية في الجوار التي تتغذى من أجندات خارجية متضاربة تسعى للاستحواذ على الموارد خاصة الطاقوية منها على حساب أمن الشعوب في المنطقة .

ومن هذا المنطلق، أبرزت المجلة بأن الجيش الوطني الشعبي يحرص على مواكبة التطورات الأمنية والعسكرية ومن ثم الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية التي يحوزها بغرض التأمين الشامل للحدود الوطنية والحفاظ على الاستقلال الوطني من أي محاولة قد تستهدفه.

وبالمحصلة قالت افتتاحية مجلة الجيش، “حري بالشعب الجزائري أن يفتخر بإنجازات الجزائر المستقلة، سيما في مسار بناء الدولة الوطنية”، وهو ما تأتى, كما أكده رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة، بفضل جهود كافة المخلصين من أبناء هذا الوطن المفدى, وعلى رأسهم عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, الذي يواصل بإصرار شديد المسار الإصلاحي الشامل والطموح المباشر فيه في السنوات القليلة الماضية، المرتكز أساسا على التوظيف الذكي لكافة مقومات الجزائر من أجل بناء المجتمع الجزائري المعاصر والاستثمار في كل ما يدعم قوة ومناعة الوطن.

وخلصت الافتتاحية الى التذكير بأنه ككل سنة، يتزامن تخرج دفعات جديدة من الهياكل التكوينية للجيش الوطني الشعبي مع ذكرى استرجاع السيادة الوطنية كثمرة لتكوين عالي المستوى على مدار سنوات, مع التأكيد على أن حمل هذه الدفعات أسماء شهداء ومجاهدي ثورة التحرير دليل على الوفاء لقيم تاريخ الجزائر المجيد وإصرار شباب الجزائر على صون الأمانة والعمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية ورفع التحديات والمضي على نهج بناء الجزائر مثلما أرادها الشهداء الأبرار.

شرف.ع

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