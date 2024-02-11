مجلة الجيش: مبدأ السيادة الوطنية خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال

مجلة الجيش: مبدأ السيادة الوطنية خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال

أفادت اليوم الأحد، مجلة الجيش في افتتاحيتها:” كان مبدأ السيادة الوطنية بالنسبة لبلادنا وسيبقى دوما أحد المقومات الأساسية للدولة وخطا أحمرا لا يُسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال”.

وأكدت الافتتاحية على أن اليوم الوطني للشهـيد المصادف لـ 18 فيفري هو اليوم الذي يُخلد تضحيات شهــدائنا الأبرار المحفوظة إلى الأبد في ذاكرة الأمة

وأضافت المجلة بالقول :”حققت قــواتنا البحرية على غرار كل مكونات الجيش الوطني الشعبي إنجازات مُعتبرة على نهج التطور والعصرنة في ظل العناية البالغة التي أولتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي”.

وأوضحت المجلة أن هذا التطور يُشكل انسجاما مع الخطة الطموحة للرقي بأسطولنا البحري بما يُسهم في الرفع من قدراتنا الدفاعية وتعزيز قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي

رمزي أحمد توميات

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