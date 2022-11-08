مجلة الجيش: قمة نوفمبر نجاح باهر بكل المقاييس

أكدت افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير :” دأبت بلادنا على استذكار محطات من تاريخها المجيد لتستلهم من بطولات صناعها العبر التي تنير لأبنائها السبيل نحو المستقبل

وأفادتت المجلة، أن الجزائر صنعت الحدث العربي بامتياز فبعد غياب 3 سنوات استقبلت بلادنا القادة العرب في قمة تاريخية في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد

وأفادت الافتتاحية ان الجزائر كانت في الفاتح والثاني نوفمبر برئاستها للقمة العربية عاصمة للعرب وذلك بعد نجاحها في توحيد صف مختلف الفصا ئل والقوى الفلسـ.ـطينية.

وقالت افتتاحية مجلة الجيش،:” شكل تواجد الأشقاء العرب بأرض الشهـ.ـداء في هذه القمة فرصة ثمينة لمشاركة الشعب الجزائري احتفالاته بمناسبة ذكرى تعد من بين الأغلى في تاريخه المجيد”.

وأبرزت المجلة النجاح الباهر الذي حققته قمة نوفمبر يؤكد حنكة الدبلوماسية الجزائرية في سياق إقليمي وقاري ودولي يشهد تغيرات وتقلبات مفتوحة على كل الاحتمالات

كما شددت الافتتاحية على سياسة الجزائر الرئشيدة تقوم على التعاون المثمر بين الدول العربية في مختلف المجالات وفق مبدأ ثابت وأساسي مفاده عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومساندة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسـ.ـطينية

ليديا كبيش

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