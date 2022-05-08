قالت مجلة الجيش أن:” المتربصين ومرضى النفوس يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي والاستثمار في أحداث معزولة وتهويلها”.

و أشارت مجلة الجيش، إلى أن محاولات يتشدق منفذوها ظاهريا بحرية التعبير كمبرر، لم تعد تنطلي على أحد، وإنما تخفي بين طياتها مؤامرات ودسائس تستهدف إحباط المشروع الأصيل والطموح لدولتنا ومن ورائه وحدتنا الترابية والشعبية ومواقف بلادنا الثابتة.

كما أكدتت مجلة الجيش، أن المعركة الحقيقية التي يتعين على شبابنا الظفر بها اليوم هي أساسا معركة وعي، مبرزة أنه حري بشبابنا ونحن نحتفي باليوم الوطني للذاكرة أن يدركوا حجم التحديات التي ينبغي رفعها حفاظا على وديعة شهداء ثورة التحرير المظفرة وشهداء الواجب الوطني.

في حين أبرزت مجلة الجيش أن تحديات الأمة الجزائرية تستدعي التحلي بروح الوحدة بين مختلف شرائح الشعب الجزائري، والانسجام والتلاحم بين صفوفه ووضع الثقة كاملة في مؤسسات الدولة.

وأضافت مجلة الجيش، أن بلد الشهداء سيبقى وفيا لمبادئه وعقيدته مهما دفع من غالي ونفيس. وحريص على إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم، لا يتدخل في شؤون الغير.

رمزي أحمد توميات

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