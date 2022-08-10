 مجلة الجيش:  تصريحات الرئيس تبون بشأن امتلاك الجيش مكامن القوة الرادعة ليست مجرد كلام للاستهلاك

10 أغسطس، 2022
قالت اليوم الأربعاء، افتتاحية مجلة الجيش، أن :” الاستعراض العسكري تضمن رسالة طمأنة للشعب والخارج مفاده أن العتاد المتطور الذي يمتلكه جيشنا إنما هو موجه حصرا للدفاع عن الوطن”.
وشددت مجلة الجيش في افتتاحيتها، على أن التصريحات المختلفة الصادرة عن رئيس الجمهورية والفريق أول شنقريحة في أكثر من مناسبة بشأن امتلاك الجيش الوطني الشعبي مكامن القوة الرادعة ليست مجرد كلام للاستهلاك بل حقيقة ماثلة لنجاح جيشنا على درب التطور المستمر.
وأكدت الافتتاحية، على أن صفوف الجيش تتعزز بكفاءات شابة متسلحة بشتى المعارف ستكون حصنا منيعا لكل من تسول له نفسه المساس بسيادة الوطن واستقراره واستقلاله
ولفتت مجلة  الجيش، إلى أن لجزائر بتاريخها المجيد وغدها المشرق تستدعي من الجميع المزيد من التضحيات التي مهما عظمت لن تبلغ بأي حال من الأحوال تلك التي بذلها شهداء المقاومات الشعبية والثورة التحريرية وشهداء الواجب الوطني.
رمزي أحمد توميات
10 أغسطس، 2022

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