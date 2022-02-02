مجلة الجيش تؤكد: مخططات الأعداء وتجار الفتنة مصيرها الفشل لا محالة

أكدت مجلة الجيش في افتتاحيتها على أن مخططات الأعداء وتجار الفتنة ومن يقفون وراءهم بالكذب والتضليل مصيرها الفشل لا محالة.

وشددت الافتتاحية على أن هذه المحاولات اليائسة تبقى دون أدنى صدى ولا يمكن أن تنال من الرابطة المقدسة بين الشعب وجيشه كما لا يمكنها أن تمس بمعنوياته.

وقالت مجلة الجيش:”أن الشعب والجيش على وعي بما يحاك ضد وطنهم من دسائس ومخططات تستهدف الجيش وقياداته بالدرجة الأول”، مشيرة الى أن قرار رئيس الجمهورية بترسيم 4 اوت يوما للجيش عرفان من الأمة لمكانة الجيش وانجازاته.

وفي هذا الصدد أكدت افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير على أن ترسيم هذا اليوم جاء تكريسا للتلاحم بين الشعب وجيشه، مضيفة بالقول:” أنه في الوقت الذي يستمر فيه الجيش الوطني في وعيه لاكتساب المزيد من مكامن القوة، تتحرك الدبلوماسية الجزائرية بقوة وعلى جبهات عدة”.

ويأتي ذلك في سبيل استعادة بلادنا زمام المبادرة وتفعيل دورها النشط في إحلال السلم والأمن بالمنطقة وتجنيبها المخاطر التي قد تعصف بها، تضيف ذات الافتتاحية التي أبرزت أن الزيارة التي قادت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الى مصر، تندرج في هذا السياق.

كما أكدت مجلة الجيش على أن هذه الزيارة ينتظر منها الكثير لاسيما ما تعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين اللذان تجمعهما روابط تاريخية، كما ستتمخض عنها نتائج مهمة وستسهم في توحيد مواقف الصف العربي وتفعيل العمل العربي المشترك، في ظل ما يشهده الراهن الدولي من متغيرات وتطورات متسارعة.

رمزي أحمد توميات

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