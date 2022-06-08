أكدت مجلة الجيش، في عددها الصادرة اليوم الأربعاء، أن تغليب المصلحة العليا للوطن ورص صفوف الشعب، هي من بين الشروط الأساسية التي تمكن بلادنا من التصدي للأعداء والحاقدين، وكذا وضع حد لمحاولاتهم المتكررة لتمزيق نسيج مجتمعنا والمساس بمعنويات شعبنا.

وأوضحت المجلة، أن مبادرة اليد الممدودة التي أطلقها مؤخرا رئيس الجمهورية، تهدف إلى لم شمل كل فئات الشعب الجزائري دون تفرقة وتمييز. لخدمة بلادهم مع طي صفحة الماضي، وكل الجزائريين مدعوون اليوم الى الانخراط في عملية بناء البلاد والتطلع الى غد أفضل وأجود.

كما أبرزت مجلة الجيش أن الجيش الوطني الشعبي كعادته السباق في دعم وإسناد كل المبادرات الخيرة، التي تخدم الجزائر.

وشددت مجلة الجيش، على أن مبادرة رئيس الجمهورية تضاف إلى الانجازات والمكاسب التي حققتها بلادنا من خلال استكمال البناء المؤسساتي، وإرساء دولة العدل والقانون وإضفاء أكثر ديناميكية على السياسة الخارجية.

بالاضافة الى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وإيلاء أهمية قصوى للجانب الاجتماعي. ترجمتها إجراءات عملية تصب في صالج المواطن.

وأفادت مجلة الجيش أن رئيس الجمهورية تمكن من إرساء قواعد وتقاليد جديدة في مدة لا تتجاوز 30 شهرا. منذ توليه مهمة قيادة البلاد. فقد وشح مختلف مناحي التسيير برمزية غابت عنها منذ عقود.

كما لفتت الى أن المشروع الإصلاحي المتكامل الذي يحمله قد اكتملت أسسه وقواعده. وبدأت تلوح معالم جزائر جديدة وتتجسد عمليا على أرض الواقع. وتعمل بجد وثبات تحت قيادة رئيس منتخب جامع للشمل.

ودعت مجلة الجيش أبناء الجزائر الى اغتنام مناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال لإرساء قاعدة انطلاق جدية. تنسي الماضي البغيض وتتطلع لمستقبل واعد، لأن الجزائر تسع جميع أبناءها.

ليديا كبيش

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